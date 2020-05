Trollhunters: Defenders of Arcadia annonsert

Guillermo del Toro har laget mange minneverdige filmer i løpet av årene, men noen av dere vet kanskje at han også har vært med på å lage tv-serier for barn også, mer spesifikt en serie kalt Trollhunters og tilhørende Tales of Arcadia. Og nå har Trollhunters: Defenders of Arcadia blitt annonsert, som slippes den 25. september til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.

Det er Wayforward som står for utviklingen, mens Emile Hirsch, Charlie Saxton og David Bradley er stemmeskuespillere. Eventyret utspiller seg i Tales of Arcadia-universet og bygger på en ny historie som "takes place in between the distinct worlds from the three series and acts as a key narrative beat that unifies the trilogy". Spennende!

Den første traileren samt noen skjermbilder fra Trollhunters: Defenders of Arcadia finner du nedenfor.