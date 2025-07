Tron: Ares trailer sender Jared Leto fra The Grid til virkeligheten Den nylig lanserte traileren varsler om et elegant, AI-ladet sci-fi-spektakel spekket med identitetskriser, maskinopprør - og et soundtrack av Nine Inch Nails.

HQ Den digitale og den virkelige verden kolliderer i den nye traileren for Tron: Ares, der Jared Leto - i rollen som det titulære programmet - krysser over fra The Grid og inn i vårt univers. Filmen er regissert av Joachim Rønning, og utforsker sammenstøtet mellom menneske og maskin, spørsmål om identitet og grensene mellom verdener. Med andre ord: ganske betimelig stoff, med tanke på fremveksten av kunstig intelligens i vår egen virkelighet. Filmen kommer på kino 10. oktober. I tillegg til Leto og Jeff Bridges som gjentar rollene sine, får vi også se Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Hasan Minhaj og Gillian Anderson - alt sammen med et soundtrack laget av ingen ringere enn Nine Inch Nails. Om dette blir det etterlengtede comebacket og tilbakevendingen til formen som fansen har håpet på, gjenstår å se. Det er allerede en viss bekymring knyttet til det faktum at mye av filmen ser ut til å foregå i den virkelige verden, noe som kan ende opp med å frarøve Tron noe av sin unike identitet. Men med adrenalinpumpende, hyperstilisert action og skarpe spesialeffekter som får alle nakkehårene til å reise seg, er det vanskelig å ikke bli begeistret. Sjekk ut den flotte traileren nedenfor. Hva tror du - kan Tron: Ares levere på sitt ville premiss? HQ