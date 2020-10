Tropico 6 inntar Nintendo Switch i november

Du ser på Annonser

Under gårsdagens Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ble det annonsert at det politiske simuleringsspillet Tropico 6 kommer til Switch den 6. november.

Spillet debuterte på PC i mars i fjor, og kom til PS4 og Xbox One i september 2019. Tropico 6 - Nintendo Switch Edition byr på et eksklusivt palassdesign, en spesiell flamingodam og et nytt turistkostyme til El Prez så han kan nyte de varme karibiske nettene til det fulle.

Øverst finner du traileren til Tropico 6 - Nintendo Switch Edition. Er du interessert i spillet kan du lese vår anmeldelse av PC-utgaven her.