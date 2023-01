Tross forsinkelse forventes Apple å lansere et AR/VR-headset i løpet av året

HQ

Det er nå så mye bevis at det virker ganske klart at Apple er i ferd med å introdusere et AR/VR-headset til markedet om ikke altfor lenge. Flere rykter har pekt på en høy introduksjonspris, men at Apple samtidig vil tilby en rekke innovative funksjoner og muligens bringe VR til en mye bredere målgruppe.

Men når kommer det? Vel, ifølge analytikeren Ming-Chi Kuo på Twitter kan vi forvente at det lanseres en gang i løpet av 2023, tross en mindre forsinkelse.

Det blir uansett spennende å se Apple introdusere oss for en helt ny produktkategori om ikke så altfor lenge.