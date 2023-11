True Lies, The Abyss, Titanic og Avatar kommer endelig i 4K i desember

HQ

Det er et ordtak som sier at man må vente på noe godt, og vi har i hvert fall måttet vente på HD-versjonene av James Camerons The Abyss og True Lies, som endelig lanseres i 4K akkurat i tide til jul. Jepp, du leste riktig, og sammen med Aliens, Titanic og Avatar utgjør de en sekstett av etterlengtede filmtitler fra den mesterlige regissøren som nå får litt sårt tiltrengt HD-kjærlighet.

Så sett et kryss i kalenderen 12. desember, for da kommer The Abyss, Aliens, True Lies og Avatar ut i 4K digitalt, tett fulgt av Avatar som får samme behandling den 19. desember. Alle filmene vil også bli utgitt fysisk på 4K-formatet, men først 12. mars neste år i Disneys regi. Alle er lovet å komme med en 4K-plate, vanlig Blu-ray og digital kode.

Er dette filmer du kommer til å kjøpe, og hvilken film gleder du deg mest til?

