TrueAchievements oppsummerer tiåret ditt med Xbox

Hver gang vi går fra ett år til et annet, så er det vanlig for de diverse plattforminnehaverne å utgi spesifikke funksjoner som gir deg oversikt over en rekke statistikker over året som har gått. Både Sony og Nintendo har allerede utgitt deres versjoner, men Microsoft har fortsatt ikke bydd på noe slikt.

Heldigvis har TrueAchievements gjort noe med dette, og kommer med "MyDecadeOnXbox". Her kan du bruke din Xbox ID til å få masse informasjon om hvilke spill du har spilt, hvilke Achievements du har fått og hva du generelt har brukt tid på.

Og det gjelder altså fra 2010 til 2019. Du kan sjekke dine statistikker her. Og om du er nysgjerrig kan du se min oversikt her.

Del gjerne deres i kommentarfeltet.