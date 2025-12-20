Trump-administrasjonen kritiseres for delvis og sterkt redigert offentliggjøring av Epstein-mappene

HQ

Som vi rapporterte i går, fremhever Epstein-filene Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (og ikke mye Trump). Nå har den etterlengtede offentliggjøringen fått skarp kritikk fra demokrater, overlevende og åpenhetsforkjempere, som sier at Trump-administrasjonen ikke har overholdt loven og holder tilbake viktige bevis.

Epstein-filene: Kraftig redigert frigivelse // US Department of Justice

Hva som ble frigitt og hva som mangler:

Den første delen av de såkalte Epstein-filene ble offentliggjort fredag kveld, flere måneder etter at Kongressen satte en frist i henhold til Epstein Files Transparency Act. Selv om hundrevis av sider og bilder ble offentliggjort, var store deler av dokumentene sterkt sladdet, med navn, ansikter, datoer og steder skjult. Den demokratiske kongressrepresentanten Ro Khanna, en av lovens medforfattere, sa at offentliggjøringen "ikke oppfyller" lovens krav. Han hevdet at "de viktigste dokumentene mangler", inkludert et utkast til en føderal tiltale mot Epstein på 60 punkter og et detaljert bevisnotat som aldri ble behandlet før Epstein fikk en mild tilståelsesavtale i 2008.

Demokratene anklager administrasjonen for å dekke over saken:

Ledende demokrater anklaget Trump-administrasjonen for å bryte både lovens ånd og bokstav. Senatets minoritetsleder Chuck Schumer sa at det å frigi "et fjell av mørklagte sider" ikke var ensbetydende med åpenhet. Alexandria Ocasio-Cortez gikk enda lenger, kalte offentliggjøringen en åpen "dekkoperasjon" og krevde at høytstående tjenestemenn i justisdepartementet måtte gå av. Khanna sa at loven eksplisitt forbyr redigeringer som er gjort for å unngå forlegenhet eller politisk skade, inkludert for myndighetspersoner, og advarte om at alternativer som forakt eller riksrettssak kan bli vurdert.

Tidspunktet og metoden for offentliggjøringen:

Tidspunktet og metoden for offentliggjøringen tydet på en bevisst strategi for å skjule politisk sensitiv informasjon. Ved å frigi dokumentene langsomt, over en ferieperiode, ser det ut til at justisdepartementet satser på at den offentlige oppmerksomheten vil avta. Levine skrev at fremgangsmåten gjenspeiler et forsøk på å balansere presset fra Trumps Maga-base om å offentliggjøre dokumentene og samtidig minimere potensiell forlegenhet for Trump, som sosialiserte med Epstein i årevis før han ble uvenner med ham.

Overlevende fordømmer delvis offentliggjøring:

Overlevende etter Epsteins overgrep uttrykte sinne og skuffelse, og sa at den delvise og sterkt redigerte offentliggjøringen prioriterer institusjonell selvbeskyttelse fremfor rettferdighet for ofrene. Liz Stein, en av Epsteins overlevende, sa at justisdepartementet "skamløst bryter" loven om åpenhet, og advarte mot en langvarig utrulling av ufullstendig informasjon. Andre overlevende sa at avgjørende muligheter til å forhindre tiår med overgrep ble oversett da tidlige rapporter, inkludert FBI-klager fra 1990-tallet, ble ignorert.

Bilder fra den første bunken med filer:

Den første utgivelsen inneholdt dusinvis av fotografier som viser Epstein i sosialt samvær med mektige og kjente personer. Blant dem som var synlige, var USAs tidligere president Bill Clinton, prins Andrew, milliardæren Richard Branson og musikerne Mick Jagger og Michael Jackson. Det var mange bilder som involverte Clinton, mens referansene til Trump var begrenset. Et bilde av Epsteins bokhylle inneholdt imidlertid et eksemplar av Trumps bok Trump: The Art of the Comeback, med inskripsjon: "Til Jeff. Du er den største!" Justisdepartementet sa at ytterligere dokumenter ville bli frigitt fortløpende i løpet av de kommende ukene.

Hva skjer nå?

Visegeneraladvokat Todd Blanche har sagt at flere dokumenter er på vei, men kritikerne er fortsatt skeptiske. Lovgivere hevder at uten full offentliggjøring og klare forklaringer på redigeringer, risikerer offentliggjøringen å undergrave tilliten til rettssystemet og nekte etterlengtet ansvarlighet for Epsteins ofre. Dette er en nyhetssak under utvikling, så følg med for ytterligere oppdateringer...