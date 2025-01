Trump advarer mot Kinas AI-trussel når amerikanske teknologiaksjer får seg en smell

HQ

Tidligere president Donald Trump har kalt fremveksten av Kinas DeepSeek AI-chatbot en vekker for amerikanske teknologigiganter. DeepSeeks R1-modell, som er bygget til en brøkdel av prisen til konkurrenter som OpenAIs ChatGPT, har allerede skapt bølger og gått forbi ChatGPT i antall nedlastinger i appbutikker. Denne forstyrrelsen førte til et verdifall på 1 billion dollar i ledende amerikanske teknologiselskaper, og Nvidia tapte rekordhøye 600 milliarder dollar på én enkelt dag. Trump ser DeepSeeks kostnadseffektive AI som en trussel mot USAs dominans på området, og mener at det bør presse amerikanske selskaper til å skjerpe seg. Sam Altman i OpenAI erkjenner konkurransen, men er fortsatt overbevist om at selskapet hans kommer til å lansere enda bedre modeller. DeepSeek-effekten har spredt seg utenfor USA og påvirket teknologiaksjer i andre deler av verden.

Kan dette kinesiske gjennombruddet markere begynnelsen på en ny AI-æra?