Trump avslører at han har snakket med Putin på telefon: "Han vil at folk skal slutte å dø"

Under et nylig intervju om bord på Air Force One fredag 8. februar 2025 delte president Donald Trump detaljer om sine pågående samtaler med Russlands president Vladimir Putin, i et forsøk på å forhandle frem en slutt på krigen i Ukraina.

Trump uttrykte sin dype bekymring over de tapte livene i konflikten, som han beskrev som et "blodbad" og noe som kunne ha vært unngått dersom han hadde sittet i embetet. Presidenten gjorde det klart at han alltid har hatt et godt forhold til Putin, og at han tror at den russiske lederen er genuint opptatt av å stanse de meningsløse drapene.

Trump la vekt på det tragiske tapet av unge soldater, hvorav mange, sa han, lett kunne sammenlignes med hans egne sønner, og bemerket at denne krigen har resultert i døden til "unge, vakre mennesker" som ikke skulle behøve å dø på en så meningsløs måte.

Trump avslørte ikke hvor mange ganger han og Putin har snakket sammen, men han forsikret The New York Post om at de er i jevnlig kontakt. "Han ønsker å se folk slutte å dø", sa Trump, og reflekterte over Putins tilsynelatende ønske om å få slutt på konflikten.

Presidenten la ikke skjul på sitt ønske om å få en umiddelbar slutt på kampene, og understreket at hver dag går flere liv tapt, og at hvert øyeblikk som går gjør det vanskeligere å bære. Trump planlegger også å snakke med Zelensky neste uke.

Vi kjenner allerede til Trumps ønske om å få Ukrainas sjeldne jordarter i bytte mot bistand. Trump er imidlertid svært ordknapp når det gjelder detaljene i sin strategi, og bemerker at han har en konkret plan, men at han ennå ikke er klar til å offentliggjøre den.

Han la til at selv om situasjonen er alvorlig, er målet hans å få en rask slutt på krigen, og at verden ikke har råd til mer lidelse. Foreløpig gjenstår det å se om disse samtalene vil føre til et gjennombrudd, eller om det vil kreves flere forhandlinger for å løse konflikten.