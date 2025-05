Trump fremstiller sørafrikansk minnevideo feilaktig som bevis på folkemord på hvite

HQ

Siste nytt om USA og Sør-Afrika Under et møte i Det ovale kontor med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa presenterte Trump en video for Ramaphosa som han beskrev som en video som viste over tusen gravplasser for hvite bønder.



Men etter analyse vet vi nå at opptakene viste en minneprosesjon for et myrdet par i 2020, og ikke faktiske graver. De symbolske hvite korsene som ble brukt i hendelsen, var midlertidig plassert langs en landevei og senere fjernet.