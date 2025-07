Trump går til angrep på "dumme" republikanere på grunn av Epsteins klientliste

HQ

Splittelsen i den amerikanske regjeringen fortsetter på grunn av de såkalte Epstein-filene. Klientlister, flylogger og annet som gjelder sexforbryteren og New York-finansmannen Jeffrey Epstein, blir av mange amerikanere ansett for å være en del av en stor dekkoperasjon som involverer mange rike og mektige personer i en sexovergrepsskandale.

Donald Trump, USAs nåværende president, som tidligere har krevd at loggene og filene skal offentliggjøres, hevder nå at de ikke eksisterer, og at det nå er den siste i rekken av "bløffmakerier" som skal vende hans støttespillere mot ham.

I et lengre innlegg på Truth Social (via BBC) gikk Trump først til angrep på demokratene. "Disse svindlene og bløffene er alt Demokratene er gode til. De er ikke gode til å regjere, ikke gode på politikk, og ikke gode til å velge vinnerkandidater", skrev han.

Deretter gikk han til angrep på andre politiske grupper, inkludert sine egne tidligere støttespillere og republikanerne. "Mine tidligere støttespillere har gått på denne 'bullshiten' med hud og hår. De har ikke lært leksa si, og kommer sannsynligvis aldri til å gjøre det ... noen dumme republikanere, noen tåpelige republikanere, har gått i nettet."

Til tross for at Trump ikke ønsker å gi noen konkrete svar om Epstein-sakene, er det mange amerikanere som venter på å høre mer om dem. En YouGov-måling viste at 79 % av amerikanerne mener at regjeringen bør offentliggjøre alle dokumenter den har. En intern demokratisk meningsmåling viste også at 58 % av respondentene mente at Trump "kanskje eller definitivt" var involvert i en dekkoperasjon.