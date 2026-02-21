Trump innfører 10 % GLOBAL toll i konflikt med Høyesterett: "Jeg vil være en snill gutt"

HQ

Donald Trump undertegnet sent fredag en ordre om å innføre en toll på 10 % på import fra nesten alle land, bare timer etter at USAs høyesterett blokkerte hans tidligere forsøk på å innføre omfattende toll. Det midlertidige tiltaket trer i kraft 24. februar.

Med henvisning til paragraf 122 i handelsloven fra 1974 (en bestemmelse som aldri tidligere har vært brukt) begrunnet Trump beslutningen med det han beskrev som en reaksjon på det han beskrev som alvorlige økonomiske ubalanser. Loven tillater tariffer på opp til 15 % i maksimalt 150 dager uten kongressens godkjenning.

I spissformulerte uttalelser fra Det hvite hus beskyldte Trump de seks dommerne som dømte mot ham for å være en "skam for nasjonen", mens han roste dissensdommerne Brett Kavanaugh, Clarence Thomas og Samuel Alito. Han rettet særlig kritikk mot Amy Coney Barrett og Neil Gorsuch, som begge ble utnevnt under hans presidentperiode.

Canada og Mexico er unntatt fra det nordamerikanske handelsregelverket, sammen med utvalgte matvarer og kritiske mineraler. Opptrappingen åpner for en ny konfrontasjon mellom den utøvende og den dømmende makt, og skaper ny usikkerhet for globale handelspartnere...