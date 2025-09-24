Trump kaller Russland "papirtiger" og sier at Ukraina er "i en posisjon til å kjempe og vinne hele Ukraina tilbake i sin opprinnelige form" "Putin og Russland er i STORE økonomiske problemer, og dette er tiden for Ukraina til å handle."

For bare noen timer siden skapte Trump overskrifter da han antydet at Ukraina kunne gjenvinne alt territorium som var tapt til Russland, og beskrev Moskva som en "papirtiger" som sliter. Etter et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i FN understreket Trump at det er nå Kiev må handle, mens Russland står overfor økonomisk uro. "Putin og Russland er i STORE økonomiske problemer, og dette er tiden for Ukraina å handle... Etter å ha sett de økonomiske problemene (krigen) påfører Russland, tror jeg Ukraina, med støtte fra EU, er i stand til å kjempe og vinne hele Ukraina tilbake i sin opprinnelige form." Den 21. januar 2025, i Roosevelt Room, Det hvite hus, Washington, DC, presenterer president Trump en AI-infrastrukturplan og svarer på spørsmål om 6. januar benådninger, Ukraina-krigen, krypto og flere saker // Shutterstock