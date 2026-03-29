Trump kan tvinge fans fra fem VM-land til å betale et depositum på 15 000 dollar for å reise inn i USA

USA vurderer å be fans fra fem afrikanske land om å betale et depositum på opptil 15 000 dollar for å komme inn i landet for å se fotball-VM. I tillegg til visumet som kreves for å reise inn i landet for turisme, må disse reisende betale et depositum på mellom 5000 og 15 000 dollar, som vil bli refundert når de returnerer til landet sitt.

Disse visumobligasjonene er et pilotprogram som ble lansert sent i 2025 av det amerikanske departementet, og som er obligatoriske for reisende som ber om visse B1/B2-visa (de som kreves for forretningsreiser eller turisme). Hvis den besøkende ikke reiser i tide eller bryter visumvilkårene, går depositumet tapt.

Den 2. april utvides visumobligasjonsprogrammet til å omfatte Kambodsja, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mosambik, Nicaragua, Papua Ny-Guinea, Seychellene og Tunisia; hele listen er lang.

Som The Guardian rapporterte, kvalifiserte fem av disse landene seg til VM, som arrangeres av USA, Mexico og Canada i juni neste år, og alle er fra Afrika: Algerie, Kapp Verde, Elfenbenskysten, Senegal og Tunisia. Dette betyr at fans som ønsker å reise til USA for å følge landslaget sitt, må betale et stort depositum, som selv om det kan refunderes, kan være uoverkommelig for de fleste fans.