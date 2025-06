Trump krever at Iran dropper alle kjernefysiske ambisjoner

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . USAs president Donald Trump har uttalt at Iran må oppgi sine kjernefysiske ambisjoner fullstendig, og understreker at det ikke er rom for kompromisser i dette spørsmålet.

"Vi gir helt opp", sa Trump til journalister. "Iran kan ikke ha atomvåpen, det er veldig enkelt." "Hvis de ønsker å snakke, vet de hvordan de kan nå meg. De burde ha tatt imot avtalen som lå på bordet. Det ville ha reddet mange liv", skrev Trump på Truth Social.

Etter G7-toppmøtet antydet han mulige diplomatiske kontakter, men utelukket umiddelbare fredssamtaler. Midt i de pågående kamphandlingene understreket Trump sin administrasjons støtte til amerikanerne i regionen og avviste utsiktene til en våpenhvile.