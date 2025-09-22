Trump og Musk gjenforenes ved Kirk-minnesmerke

HQ

Til manges overraskelse dukket Donald Trump og Elon Musk opp sammen på en minnegudstjeneste for Charlie Kirk på søndag, noe som markerte deres første offentlige interaksjon siden nedfallet tidligere i år. De to, som en gang var nære allierte, hadde kollidert over finanspolitikk og Tesla-insentiver, og utvekslet offentlig kritikk som antydet at partnerskapet deres var over. Ved minnesmerket sluttet Musk seg til Trump før presidenten talte til folkemengden, og paret ble sett håndhilse og snakke privat. Musk delte et bilde etterpå på sosiale medier med ordene "For Charlie", noe som signaliserte en forsoningsgest. Observatører bemerket møtet som en sjelden offentlig oppvisning av samhold midt i pågående politiske og forretningsmessige spenninger. Kirks enke overbrakte også et budskap om tilgivelse, noe som understreket den dystre, men forsonende atmosfæren. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!