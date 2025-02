Trump og Zelenskyj i krangel om Ukraina-krigen og USAs støtte

HQ

I et dramatisk oppgjør i Det hvite hus utkjempet Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og USAs president Donald Trump en anspent verbal kamp om Ukrainas krigsstrategi og Washingtons skiftende holdning (via Reuters).

Trump, som er ivrig etter å få til en avtale med Russland, beskyldte Zelenskij for å ha vanskjøttet krigen og for ikke å ha satt pris på USAs støtte, mens den ukrainske lederen presset på for å få urokkelig amerikansk støtte.

Striden toppet seg da Trump truet med å trekke tilbake bistanden med mindre Ukraina godtok en mineralavtale som manglet sikkerhetsgarantier, noe som gjorde Kiev dypt bekymret for sin strategiske posisjon.

Trumps visjon om å få en rask slutt på krigen og gjenoppbygge båndene til Moskva kolliderte med Zelenskijs insistering på å motstå russisk aggresjon, og møtet understreket et stort skifte i de globale alliansene. Du kan se skrikingen i videoen nedenfor.