Trump om å gå inn i Israel-Iran-konflikten: "Jeg gjør det kanskje eller kanskje ikke"

Siste nytt om Israel og Iran . Mens spenningen mellom Israel og Iran eskalerer, har USA begynt å trekke tilbake diplomatiske familier fra Israel, mens president Trump vurderer om han skal støtte israelske angrep på iranske atomanlegg.

Trump sa at han "kanskje eller kanskje ikke" vil autorisere et militært svar. Deretter sa han til journalister "Jeg er ikke ute etter å slåss. Men hvis valget står mellom å slåss og at de har atomvåpen, må du gjøre det du må gjøre." På et annet tidspunkt sa Trump "Det kan hende dere må slåss."

USAs president Donald Trump gjentok at han ikke ønsker krig, men at han ikke vil tillate Iran å utvikle atomvåpen. I mellomtiden har Iran advart om ødeleggende konsekvenser dersom USA griper inn, samtidig som luftangrep og droneoppskytninger fortsetter i regionen.