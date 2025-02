Trump trekker tilbake at han kalte Zelensky for en diktator

HQ

Etter å ha kalt Ukrainas president Volodymyr Zelenskij en "diktator uten valg" for bare noen dager siden, så det ut til at president Donald Trump trakk sine uttalelser tilbake under et møte med den britiske statsministeren Keir Starmer, og lot som om han var overrasket over sine egne ord.

Skiftet kommer samtidig som USA presser på for en diplomatisk løsning på krigen i Ukraina, samtidig som de fortsetter den militære bistanden og sluttfører en økonomisk avtale som gir utvidet tilgang til Ukrainas kritiske mineraler.

Trump, som tidligere har bagatellisert Zelenskijs rolle i fredsforhandlingene, insisterer nå på at de vil "jobbe med ham", selv om han fortsetter å antyde at europeiske nasjoner har gjort mindre enn USA for å hjelpe Kiev.

Med en potensiell våpenhvile i sikte og Zelenskij på vei til Det hvite hus, bekreftet Trump også sin tro på at Ukraina aldri vil bli medlem av NATO, samtidig som han uttrykte forsiktig optimisme når det gjelder Russlands president Vladimir Putins forpliktelser.