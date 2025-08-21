Trump planlegger å gå nattpatrulje i Washington med politi og militære

HQ

Siste nytt om USA . USAs president Donald Trump har kunngjort at han har til hensikt å patruljere sammen med politi og militære i Washington, D.C., etter at han nylig utplasserte tropper fra nasjonalgarden i byen.

"Jeg kommer til å gå ut i kveld, tror jeg, sammen med politiet, og med militæret, selvfølgelig", sa Trump i et intervju med Newsmax-reporter Todd Starnes i radioprogrammet hans. Senere sa en tjenestemann i Det hvite hus at detaljer om Trumps planer er på trappene.

Utspillet kommer samtidig som USAs president Donald Trump viser til en kraftig økning i voldskriminalitet, til tross for at byens myndigheter peker på en jevn nedgang de siste årene. Føderale og lokale myndigheter har økt sikkerhetstiltakene, mens reaksjonene i offentligheten fortsatt er delte.

Sentrale politikere har besøkt utplasserte tropper og møtt protester fra folkemengder. Presidentens direkte involvering i byens patruljer markerer et uvanlig steg i det føderale engasjementet i lokal sikkerhet. Som alltid, følg med hvis du vil vite mer.