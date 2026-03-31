Trump planlegger "massiv" bunker under ballsalen i Det hvite hus

HQ

Donald Trump har avslørt planene for et "massivt" underjordisk militærkompleks under en ny ballsal i Det hvite hus, og beskriver det som et sikkert, dronebestandig anlegg.

Prosjektet, som er en del av en redesignet østfløy, vil omfatte det Trump kalte en bunkerlignende struktur med " høykvalitets skuddsikkert glass" og beskyttelse mot lufttrusler. Byggingen er allerede i gang, og ifølge presidenten går den raskere enn planlagt.

Opprinnelig var ballsalprosjektet budsjettert til 200 millioner dollar, men er nå doblet til 400 millioner dollar, og Trump og private donorer har finansiert utbyggingen. Det nye lokalet forventes å kunne ta imot opptil 1000 gjester, noe som er langt mer enn den nåværende East Room-kapasiteten.

Trump sa at utvidelsen vil løse problemet med plassbegrensninger for offisielle arrangementer og besøkende dignitærer. Prosjektets omfang og utforming har imidlertid utløst kritikk, og motstanderne hevder at det kan endre Det hvite hus' historiske karakter.

Til tross for kontroversene forventer administrasjonen at prosjektet vil stå ferdig før Trumps presidentperiode er over.