Trump presser på for umiddelbare fredsforhandlinger i Ukraina etter Putin-samtale

HQ

USAs president Donald Trump kunngjorde i et innlegg på Truth Social at forhandlinger for å få slutt på krigen i Ukraina ville starte "umiddelbart" etter en lang telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin onsdag.

Dette var den første direkte samtalen mellom de to lederne siden Trump tiltrådte, og den kom like etter at Russland løslot en amerikansk fange. Trump, som lenge har lovet en rask løsning på konflikten, uttalte at begge parter hadde blitt enige om å jobbe tett sammen, og at de til og med hadde diskutert fremtidige besøk mellom landene.

Kreml bekreftet at samtalen varte i nesten 90 minutter og inkluderte samtaler om global sikkerhet, økonomiske relasjoner og militær dynamikk. Trump snakket også med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og informerte ham om utviklingen, mens amerikanske tjenestemenn, inkludert utenriksminister Marco Rubio, hadde fått i oppgave å lede den diplomatiske innsatsen.

I mellomtiden nedtonet forsvarsminister Pete Hegseth i dag sannsynligheten for at Ukraina vil gjenvinne de grensene landet hadde før 2014, og signaliserte dermed et potensielt skifte i USAs holdning til krigen. Foreløpig gjenstår det å se hva disse samtalene vil føre til.