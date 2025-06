Trump sammenligner Iran-angrepet med bombingen av Hiroshima og Nagasaki

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . USAs president Donald Trump har sammenlignet USAs angrep på Irans atomanlegg med de historiske bombingene av Hiroshima og Nagasaki, og hevder at det effektivt avsluttet konflikten og lammet Irans atomprogram.



"De er i bunn og grunn det samme. Jeg vil ikke bruke eksemplet med Hiroshima og Nagasaki, men det er i bunn og grunn det samme. De avsluttet krigen", uttalte USAs president Donald Trump på en pressekonferanse under NATO-toppmøtet i Haag.



Til tross for at etterretningstjenester satte spørsmålstegn ved skadeomfanget, avfeide USAs president Donald Trump tvilen som falske nyheter. Han antydet også at forhandlinger med Iran er unødvendige, men mulige, samtidig som han åpnet for fremtidige angrep dersom atomaktiviteten gjenopptas.