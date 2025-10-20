Trump ser en ny måte å senke prisene på: "Kjøp litt storfekjøtt fra Argentina" Presidenten antyder kjøp av utenlandsk storfekjøtt som et mulig tiltak for å senke de innenlandske prisene.

For bare noen dager siden møtte Trump Milei i Det hvite hus. Nå antyder USAs president Donald Trump at USA kan vende seg til argentinsk storfekjøtt for å bidra til å senke kostnadene for amerikanske forbrukere. I en tale om bord på Air Force One framstilte han dette som en praktisk løsning i en situasjon med vedvarende høye kjøttpriser som følge av tørke og redusert import fra nærliggende markeder. Trump understreket at strategisk import kan være en lettelse for familiene og samtidig støtte Argentinas skjøre økonomi, som har fått økonomisk støtte fra USA og private investorer. "Vi vil kjøpe noe storfekjøtt fra Argentina", sa han til journalister om bord på Air Force One. "Hvis vi gjør det, vil det få ned prisene på storfekjøtt."