Trump-skytteren antydet planene sine på Steam i forkant av attentatforsøket

HQ

Ingen gikk glipp av attentatforsøket mot tidligere president Donald Trump for fem dager siden, og hvis han ikke hadde snudd seg i siste øyeblikk, er det en sannsynlig sjanse for at han ville ha vært historie. Skytteren, Thomas Crooks, ble raskt skutt og drept, og mens politikere over hele linjen fordømmer politisk vold, er det mange som etterforsker historien hans.

Nå melder britiske Daily Mail at Crooks ser ut til å ha avslørt planene sine via spillplattformen Steam. Profilen hans på Steam (som nå er slettet) er verifisert, og på forumet skrev Crooks "13. juli blir premieren min, følg med på hvordan det utspiller seg."

Og det var faktisk også den 13. juli at gjerningen ble gjort. Selv om det ikke er direkte knyttet til gaming, mistenker vi at Crooks' mulige interesse for dataspill kan bli brukt som et argument mot gaming av politikere i fremtiden.