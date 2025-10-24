Trump stopper handelssamtalene med Canada etter kontroversiell reklame med Ronald Reagan

HQ

USAs president Donald Trump har nettopp kunngjort at han avslutter alle handelssamtaler med Canada etter at en provoserende annonse fra Ontario fremhevet tidligere president Reagans motstand mot tolltariffer. Annonsen, som har vakt stor oppmerksomhet i Washington, skal ha brukt selektive uttalelser fra Reagan som kritiserte handelsbarrierer. Canada hadde tidligere svart på USAs toll på stål, aluminium og kjøretøy med gjengjeldelsestiltak. Begge landene forhandlet om potensielle avtaler for viktige sektorer, men spenningen eskalerte etter at annonsen ble kjent. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!