Trump truer med 100 % toll på utenlandskproduserte filmer

Produser filmene dine i USA, ellers vil det koste deg dyrt. Det er Donald Trumps budskap til filmindustrien etter at han erklærte at han har til hensikt å innføre 100 % toll på alle filmer som produseres utenfor USA. Ifølge Trump er tiltaket nødvendig for å beskytte amerikansk filmproduksjon.

På Truth Social skrev presidenten :

"Vår filmbransje har blitt stjålet fra USA av andre land, akkurat som å stjele godteri fra en baby. California, med sin svake og inkompetente guvernør, har blitt spesielt hardt rammet! For å løse dette langvarige og uendelige problemet vil jeg derfor innføre en 100 % toll på alle filmer som lages utenfor USA."

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Warner-, Netflix- og Paramount-aksjene falt kraftig mens investorene ventet på en avklaring på hvordan slike tariffer i det hele tatt skulle implementeres - om de i det hele tatt har noe juridisk grunnlag, og om presidenten kan handle uten kongressens godkjenning.