Trump truer med å blokkere åpningen av broen mellom USA og Canada "inntil USA får full kompensasjon"

USAs president Donald Trump har truet med å blokkere åpningen av en stor bro mellom USA og Canada, og insisterer på at Washington må få "full kompensasjon for alt de har gitt til sin nabo i nord". På Truth Social skrev Trump at den internasjonale Gordie Howe-broen ikke ville åpne før Canada behandlet USA med " den rettferdighet og respekt som vi fortjener."

I uttalelsen som ble lagt ut på Truth Social-plattformen hans, anklaget Trump Ottawa for å "utnytte USA". "Den kanadiske regjeringen forventer at jeg, som USAs president, skal TILLATE dem å 'utnytte Amerika'", skrev han, og la til "Jeg vil ikke tillate at denne broen åpnes før USA får full kompensasjon for alt vi har gitt dem." Han hevdet også at USA burde eie "minst halvparten av denne eiendelen".

Broen mellom USA og Canada // Shutterstock

Trusselen har ført til skarp kritikk fra amerikanske myndigheter i Michigan, der broen forbinder Detroit med Windsor i Ontario. Den demokratiske senatoren Elissa Slotkin advarte om at en blokkering av prosjektet ville være "forferdelig for delstatens økonomi", og sa at det ville føre til "høyere kostnader for Michigans næringsliv, mindre sikre forsyningskjeder og til syvende og sist færre arbeidsplasser". Michigans guvernør Gretchen Whitmers kontor forsvarte også broen som et symbol på "tverrpolitisk og internasjonalt samarbeid".

Trump tok også opp igjen "bredere klager med Canada", og kritiserte toll på meieriprodukter og nylige handelstiltak som involverer Kina. Han hevdet at en handelsavtale mellom Canada og Kina ville "spise Canada levende", og la provoserende til "Det første Kina vil gjøre, er å avskaffe ALL ishockey som spilles i Canada, og permanent eliminere Stanley Cup." Kanadiske myndigheter har avvist flere av Trumps påstander, og Windsors ordfører Drew Dilkens kalte beskyldningene "helt vanvittige".