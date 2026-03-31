Trump truer med å "utslette" Irans energinett hvis det ikke blir våpenhvile "innen kort tid"

USAs president Donald Trump har truet med å "utslette" Irans energiinfrastruktur, inkludert kraftverk og oljeanlegg, dersom det ikke inngås en våpenhvile "shortly", til tross for at han samtidig hevder at det er fremgang i de pågående samtalene.

I et innlegg på sosiale medier skrev Trump at USA kan komme til å angripe kritiske steder som oljebrønner og Kharg Island (et viktig knutepunkt for global råoljeeksport) hvis Teheran nekter å gjenåpne Hormuzstredet og godta de foreslåtte vilkårene.

Iran har avvist USAs forslag som "urealistiske", samtidig som de har fortsatt med rakettangrep over hele regionen. Tjenestemenn som Mohammad Bagher Ghalibaf har advart om at enhver utplassering av amerikanske bakkestyrker vil utløse en kraftig respons.

Den eskalerende retorikken har rystet de globale markedene, og oljeprisen er på vei mot en rekordhøy månedlig økning i frykt for en bredere regional krig. Analytikere advarer om at USAs eventuelle planer om å beslaglegge strategiske ressurser som Kharg Island kan innebære en betydelig eskalering.