Trump vil ha Ukrainas sjeldne jordarter i bytte mot bistand

Midt i de eskalerende handelsspenningene har Donald Trump foreslått at Ukraina skal gi USA sjeldne jordarter i bytte mot militær støtte, og understreker den strategiske betydningen av disse materialene.

Den 3. februar uttrykte USAs president frustrasjon over at EU ikke matcher USAs bidrag til Ukrainas forsvar, og hevdet at de europeiske landene burde gi minst like mye, om ikke mer, enn den amerikanske støtten. I tillegg antydet Trump at han ville innføre nye tollsatser mot EU, noe som eskalerte handelsspenningene, samtidig som han antydet at Storbritannia kunne bli unntatt.

Kina dominerer i dag den globale produksjonen av sjeldne jordarter, og det har derfor blitt en viktig prioritet for USA å sikre alternative kilder. Vil Ukraina og EU svare på Trumps krav? Hvordan kan dette påvirke internasjonale allianser?