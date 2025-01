Trumps nye tollsatser forventes å bli en katastrofe for fysiske videospill

HQ

Hvis du vil ha spillene dine på en plate i dag, må du noen ganger hoppe gjennom noen ekstra bøyler. Noen ganger er noen spill ute digitalt i flere måneder før de kommer på plate. I tillegg kommer utsalgene i digitale butikker, og hele bekvemmeligheten ved dem.

Å beholde fysiske spill er i ferd med å bli enda vanskeligere, ifølge Circana-analytiker Mat Piscatella, som i en serie innlegg på Bluesky forklarte hvordan Trumps nye utenlandske importtariffer virkelig kan påvirke prisene på fysiske og digitale spill.

Med en toll på 25 % på import fra Mexico - der mye av infrastrukturen for produksjon av fysiske spill finnes - vil det sannsynligvis bety en prisøkning hvis disse spillene fortsetter å bli produsert der. Det er også mulig at prisene på digitale titler vil øke for å holde paritet med fysiske spill.

Vi visste at Trumps tollsatser kom til å påvirke spill på et eller annet tidspunkt, men mange forventet at dette ville bety høyere priser på maskinvare, ikke programvare og platene de kommer på.