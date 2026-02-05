TSMC skal bruke 17 milliarder dollar på japansk 3nm-fabrikk

HQ

TSMC var allerede i gang med å bygge en ny chipfabrikk i Kumamoto, men ifølge flere medier, inkludert The Wall Street Journal, har fabrikken endret formål mens den fortsatt er under bygging.

Mens det opprinnelig var ment for mindre viktig produksjon, vil det nå være rettet mot å produsere 3nm-brikker, og TSMC rapporteres å bruke 17 milliarder dollar, noe som kan være grunnen til at TSMCs styreleder C.C Wei hadde et møte med statsminister Sanae Takaichi.

Selv om denne investeringen virker enorm, spesielt ettersom TSMC tidligere har offentliggjort planer om å investere 20 milliarder dollar i produksjon i Japan, er det fortsatt en dverg sammenlignet med deres investering på 165 milliarder dollar i produksjon i USA.

Siden TSMC produserer selve brikkene for både AMD, Nvidia, Apple og Qualcomm, er det et desperat behov for mer kapasitet hvis prisene skal gå ned innen en realistisk tidsramme.