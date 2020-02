TT Isle of Man 2 lanseres i mars og har fått ny gameplaytrailer

I 2018 fikk et av verdens farligste racing-events sitt eget spill, TT Isle of Man, og fans kunne endelig fyke gjennom gatene, og risikere livet og kroppsdeler for seieren.

Nå står TT Isle of Man 2 for tur. Som du kan se i gameplaytraileren nedenfor ser det ut til at grafikken har fått en oppgradering, i tillegg til at det er to nye sykler å leke med og mer.

Også, i følge pressemeldingen fra slutten av 2019, kan vi forvente en totalrenovering av spillets fysikkmotor, som gjør at spillet oppfører seg mer realistisk.

TT Isle of Man 2 lanseres den 19. mars.