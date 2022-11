TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 avslørt med teasertrailer

HQ

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 har nettopp blitt annonsert av RaceWard Studio. Som navnet indikerer er det det tredje spillet basert på det klassiske og svært farlige Tourist Trophy-løpet, og vi kan se frem til ikke mindre enn 32 forskjellige baner (inkludert både nåværende og klassiske) samt "40 Superbike and Supersport motorbikes and riders". Det er også flere forbedringer på alle områder, inkludert grafikk og fysikk.

Marco Ponte, administrerende direktør og Creative Director i RaceWard Studio, hadde dette å si om den kommende tittelen:

"After the great feedback we received about RiMS Racing, we are delighted to have applied all our expertise into this incredible race. For a team of developers with such passion for motorcycling, it makes us immensely proud to make the official game that recreates this legendary race for motorbike fans around the world."

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 lanseres i mai 2023 til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Nedenfor er den første teasertraileren.