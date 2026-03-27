Tuchel forklarer Trent Alexander-Arnolds utelatelse: "Noen andre gutter er rett foran ham"

Englands landslagssjef, Thomas Tuchel, har forklart hvorfor han ikke har tatt ut Trent Alexander-Arnold i troppen til de to vennskapskampene mot Uruguay og Japan 27. mars (i kveld kl. 19.45 GMT) og 31. mars. Høyrebacken var en overraskelse, til tross for at Tuchel hadde satt opp en større liste enn vanlig på 35 spillere. Og da Jarell Quansah måtte melde forfall på grunn av en kneskade, valgte Tuchel å kalle inn Ben White i stedet for Real Madrid-backen.

Overfor Sky Sports forsvarte Tuchel avgjørelsen sin, basert på en annerledes og "veldig intens" spillemodell som kanskje ikke passer ham best. "Vi skapte en litt annerledes spillemodell da han ikke var på leiren i september, oktober og november. Det var en spillmodell bygget på intensitet, bygget på positivitet, bygget på selv som i profilen til høyrebacken på overlappinger, på underlappinger, veldig intens."

Kan Trent Alexander-Arnold ha håp om VM?

Tuchel forklarer at det var "en veldig vanskelig avgjørelse" og at han tok den med fatning, og la til at "han var hos oss i juni, og han burde kanskje ha fortjent en ny sjanse."

For øyeblikket sier Tuchel at Trent er "på den lange listen, og alle er fortsatt med i vurderingen. Men for øyeblikket er det noen andre som ligger foran ham". Han sier imidlertid at han vil "sørge for å se noen kamper fra Real Madrid, kanskje en Champions League-kamp live for å få de siste inntrykkene mine".

Ekstra motivasjon for Trent Alexander-Arnold, hvis første sesong i Madrid har vært ujevn og med hyppige skadeavbrekk, men som spilte en av sine beste kamper i derbyet mot Atlético de Madrid i forrige uke.