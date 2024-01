Tuesday kan være A24s merkeligste film til nå.

HQ

A24 er kjent for å sette så å si alle ideer som finnes på kino, og nå har vi en av de merkeligste filmene de har vist siden Ari Asters Beau is Afraid.

I Tuesday spiller Julia Louis-Dreyfus en mor som må håndtere en svært syk datter. En dag kommer en sliten gammel papegøye og snakker til datteren og Dreyfus og forteller henne at hun må gi slipp.

Til tross for det merkelige papegøyepremisset ser det ut til at dette kommer til å bli en film som kommer til å berøre hjertet, for selv traileren inneholder tunge saker. Se den nedenfor og la oss få vite hva du synes.