Tunic har fortsatt uoppdagede hemmeligheter

Det Zelda-liknende eventyret Tunic som ble utgitt for både PC og Xbox i mars har blitt godt mottatt og spillere har utforsket spillets verden siden den gang og oppdaget mange hemmeligheter.

Men alle har ennå ikke blitt funnet. Dette ble avslørt av skaperen Andrew Shouldice i et intervju hos VG247, der han forklarte:

"People have done a great job finding lots and lots of things, but much like many creative works, there are always going to be things that are just for us. In a sense. Things that have meaning to us, or things that we've secreted away that aren't just embedded in the game code... It's just a little bit deeper than that.

The Glyph Tower is meant to help people realise that there is yet another dimension to this experience. I like the idea of people being able to get to, you know, the 'end of the game' and then turn around and be able to see - or hear - the world in a new light."

Har du spilt Tunic ennå og funnet mange hemmeligheter? Om du har lyst til å sjekke det ut er det tilgjengelig på Game Pass.