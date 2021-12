Tunic lar oss endelig bli en slags The Legends of Zelda-rev i mars

HQ

Det The Legend of Zelda-inspirerte Tunic ble raskt ett av de mest etterlengtede spillene til mange da den søte reven med sverd ble avduket i 2017, men ventetiden har blitt langt lengre enn først forventet som følge av stadig høyere ambisjoner. Heldigvis har spillet virket stadig bedre med både trailere og et par demoer, så det er godt å se at ventetiden snart er over.

I natt har vi nemlig fått en trailer som i tillegg til å vise enda mer lovende gameplay avslører at Tunic lanseres den 16. mars. Samtidig er det greit å minne om at du kan prøve ut en ny demo på PC og Xbox frem til den 14. desember, så det er bare å teste det ut om du er nysgjerrig.