Tunic sluppet rett på Game Pass med strålende anmeldelser

The Legend of Zelda-fansen er langt fra de eneste som har lengtet etter å endelig få fingrene i Dicey sitt veldig sjarmerende Tunic, så utallige utsettelser og lovende demoer har bare gjort ventetiden verre. Heldigvis hadde Microsoft en gledelig overraskelser på lur i kveldens [email protected]

Som forventet har det nemlig vært en grunn til at utgiverne i Finji ikke har sagt noe om hva Tunic koster eller latt alle forhåndsbestille spillet til tross for at det ble lansert i dag, for Tunic viser seg å komme rett på Xbox Game Pass og PC Game Pass. Derfor er det ekstra gledelig at spillet har fått meget positive anmeldelser. I skrivende stund har Tunic en Metacritic-sum på 87, så dette er uten tvil noe du bør teste ut om traileren under får det til å krible i kroppen og fingrene.