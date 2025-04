Turistangrep i Kashmir: Myndighetene identifiserer tre militante, og hevder to er fra Pakistan

HQ

Siste nytt om India og Pakistan Myndighetene i Kashmir har identifisert tre personer som antas å stå bak det nylige angrepet i Pahalgam, der 26 mennesker ble drept. To av de mistenkte skal være fra Pakistan.

Politiet har gått ut med offentlige etterlysninger og utlovet økonomiske belønninger for all informasjon som kan føre til arrestasjonene. Angrepet, som var rettet mot en gruppe turister, har rystet området som er kjent for sin skjønnhet og ro. Det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.