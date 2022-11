Turn 10 har nå over 200 ansatte

HQ

Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig når Forza Motorsport slippes, men vi antar at dette fortsatt vil skje i løpet av første halvdel av 2023. Faktisk er det slik at studioet bak, Turn 10, har gjennomgått en større rekrutteringsperiode for å få spillet klart.

Mer spesifikt forteller studioet via LinkedIn at de nå har over 200 ansatte. Dette er større enn Turn 10 noen gang har vært.

Det er vanlig at studioer opplever stor vekst mot slutten av en produksjon, for så å krympe litt etterpå, men det sier kanskje noe om ambisjonsnivået for det nye spillet.

Du kan for øvrig se en gameplay-gjennomgang nedenfor.

