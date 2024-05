Turn 10 legger opp til noen travle måneder for Forza Motorsport

HQ

Turn 10 Turn 10 har stadig forbedret og forbedret Forza Motorsport helt siden det kom tilbake i oktober 2023, til det punktet at det nå er rikelig med ekstra innhold og biler å sjekke ut og utforske, samt velkomne justeringer av sentrale spillelementer og systemer, for eksempel den tidligere slitsomme progresjonen. Turn 10 er ikke ferdig med sine oppgraderinger av spillet ennå, og har teaset hva fremtiden vil bringe for racingtittelen.

I tillegg til å legge til flere baner, vil Turn 10 legge til en tilskuermodus for Forza Motorsport, samt utholdenhetsløp, en bilnærhetsradar, endre Forza GT-bildivisjonen og introdusere støtte for Logitech TrueForce. I tillegg til dette kan vi forvente forbedringer i flerspillermodusen, slik at den bedre parer sammen førere med mer like sikkerhetsvurderinger, som i seg selv nå vil bli beregnet basert på data fra de siste 20 løpene dine og ikke 10.

Det vil også bli justeringer av løpsbestemmelsene i spillet, og Turn 10 vil aktivt jobbe for å sikre at førere som blir påkjørt bakfra ikke blir straffet, og at de som kjører inn i siden på andre blir straffet mer dramatisk. Den kunstige intelligensen vil også gjennomgå noen endringer, med mål om å endelig få bukt med unødvendig bremsing og mindre uberegnelig oppførsel når man blir forbikjørt.

Det finnes ingen tidslinje for når disse forbedringene vil komme, annet enn i løpet av de neste månedene.