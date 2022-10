Turtle Beach annonserer Atom Controller til smarttelefoner

HQ

Vi får flere og flere virkelig gode skyspillalternativer for smarttelefonene våre, uavhengig av hvilken plattform vi bruker. Nå vil Turtle Beach være med på moroa og har introdusert Atom Controller, noe de hevder er en lommevennlig løsning med alt du trenger for gaming på mobil.

Dette inkluderer et todelt modulsett med batteri for opptil 20 timer med spilling. De to delene bruker Turtle Beachs egenutviklede 2,4 GHz-teknologi for trådløs spilling og kan kobles til hverandre magnetisk for å passe i lommen. Atom Controller tilbys i tre fargevarianter: svart/gul (som kommer med en gratis måned med Game Pass Ultimate), svart/turkis og svart/rød - og de koster alle €99,99.

"Mobilspill blir stadig en større del av hverdagen for mange, og med en Atom Controller er det lett for spillerne å spille mens de er på farten uten at det går på bekostning av kontrollpresisjonen", sier Juergen Stark, styreformann og CEO for Turtle Beach Corporation. "Den stadig positive mottakelsen av kontrollerproduktene våre til konsoll, PC og nå mobil har vært fantastisk. Når vi nå utvider porteføljen til mobil, er dette nok et bevis på at Turtle Beach ønsker å øke markedsandelen vår i kontrollermarkedet. Atom er den nyeste kontrolleren i kolleksjonen vår, og det kommer flere etter hvert."

Sjekk ut traileren for Atom Controller samt tre bilder nedenfor. Den lanseres 14. november og kan forhåndsbestilles på Turtle Beachs hjemmeside nå.