Turtle Beach kaster seg inn i simracingmarkedet

I mange år har Turtle Beach gitt oss spillutstyr i varierte former, og i 2021 prøvde de seg ganske vellykket med simutstyr til flysimulatorer med Velocity One Flight. Nå ønsker de å kaste seg inn i den stadig voksende simracing-verdenen med sitt første ratt- og pedalsett. I slutten av februar vil vi nemlig se Velocity One Race på markedet. Spørsmålet er om det har det som trengs for å konkurrere med for eksempel Thrustmaster, Logitech og Fanatec til hverdagsbrukeren.

Ut fra bildene kan konstruksjonen se litt billig ut, men med rikelige funksjoner som en ekstern modul for knapper, en stor og fin skjerm i tillegg til Direct Drive-motor og pedaler med både loadcell og hall-sensorer til en relativt rimelig penge kan det fort bli flere som ønsker å prøve nykommeren på markedet.

Du kan allerede nå forhåndsbestille til 8499,- på Turtle Beach sine nettsider, noe som gjør settet langt billigere enn for eksempel Logitech G Pro-settet. Turtle Beach Velocity One Race vil som mange av deres produkter være til Xbox Series S|X, One og Windows PC. Vi i Gamereactor håper å kunne komme tilbake med en anmeldelse nærmere utgivelse.