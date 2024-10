Turtle Beach lanserer en Xbox-kontroller med en helt unik funksjon

HQ

Turtle Beach leverer ofte innovativt spilltilbehør, men deres kommende Stealth Pivot-kontroller for PC og Xbox er likevel noe utenom det vanlige. I tillegg til de vanlige premiumfunksjonene som Hall Effect AntiDrift-tommelpinner, justerbare avtrekkerstopp, 20 timers batterilevetid og fire programmerbare knapper (med opptil fem profiler) - kan du fysisk endre den i en håndvending avhengig av sjangeren du spiller.

Selskapet presenterer sin merkelige idé slik i pressemeldingen :

"Stealth Pivots fremtredende funksjon er den unike, roterende tommelspaken og knappekontrollmodulene som gir enkel, presis og forbedret spilling for alle spilltyper. Ett oppsett gir tradisjonelle PC- og Xbox-gamepadkontroller, og modulene kan enkelt roteres og låses på plass for å gi et spak- og knappelayout som er mer egnet for kampspill."

Høres det rart ut? Det er det, og oppsettet illustreres best i videoen nedenfor, der du kan se de roterbare modulene som forvandler kontrolleren fra noe som er optimalisert for førstepersons skytespill til en fightingpad på få sekunder.

Turtle Beach-sjefen selv kommenterer denne mildt sagt merkelige kontrolleren slik :

"Turtle Beachs Stealth Pivot leverer et nytt nivå av innovasjon innen kontrollere ved å gi spillere muligheten til å spille flere av favorittspillene sine ved hjelp av én kontroller. Stealth Pivots unike roterende moduler som veksler mellom tradisjonelle, kampspill-, FPS- og MMO-knapp- og spakoppsett, er en nyvinning i bransjen, og den førsteklasses designen og kompatibiliteten med PC, Xbox og via Bluetooth gjør den til en flott kontroller for å spille flere spill på flere plattformer."

Stealth Pivot er ute 26. november, og vil selges for £119,99/€129,99 hos TurtleBeach.com og andre velassorterte spillbutikker. Kommer du til å unne deg et av disse i god tid før jul?