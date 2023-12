Turtle Beach lanserer Stealth Ultra-kontroller til Xbox

HQ

Det er absolutt ingen mangel på førsteklasses kontrollere til Xbox Series S/X, men flere å velge mellom er selvsagt bedre, og Turtle Beach har nå avduket den trådløse kontrolleren Stealth Ultra for Xbox, PC og Android.

Ifølge Turtle Beach tilbyr den deres beste komponent med ultralav latenstid, 30 timers spilling på én lading (lader inkludert) og full støtte for RGB-belysning. Stealth Ultra har også AntiDrift-joysticks som sies å forhindre at kontrolleren driver, og knapper som angivelig varer fem ganger lenger enn standardløsninger, en Command Center-skjerm, ekstra knapper på baksiden og mange andre kule funksjoner.

Som du kanskje forventer, betyr alt dette også at det er et ganske kostbart produkt, og du kan forhåndsbestille det fra TurtleBeach.com for 199,99 dollar (og lese mer om det) med planlagt lansering 15. desember. Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales hos Turtle Beach, hadde dette å si om den:

"Stealth Ultras førsteklasses komponenter, byggekvalitet og funksjoner hever den over alle andre kontrollere på markedet i dag, og etablerer den som en må-ha-kontroller for spillere som vil ha det beste. Turtle Beach-kontrollere er designet for å gi den ultimate kontrollen og integrere funksjoner som langt overgår kategorien. Den helt nye Stealth Ultra er et ypperlig bevis på dette idealet og nok et tydelig eksempel på at Turtle Beach fortsetter å innfri løftet til fansen."

Med julen rundt hjørnet, er det på tide å unne seg noe ekstra?