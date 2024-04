Turtle Beach legger ned Roccat-merket

HQ

For rundt fem år siden kjøpte Turtle Beach produsenten av periferiutstyr Roccat i en avtale som ble verdsatt til rundt 17 millioner dollar. Siden den gang har paret stort sett fortsatt å jobbe hver for seg og gitt ut hver sine produktlinjer, til tross for at den ene eies av den andre. Slik vil det ikke lenger være.

Turtle Beach skriver i en pressemelding at de har besluttet at tiden er inne for å pensjonere Roccat-merket og overføre produktene de lager til den bredere Turtle Beach -familien av dingser. Dette bekreftes i en FAQ på Turtle Beachs hjemmeside, der det står :

"Vi ønsker å øke integrasjonen i produktfamilien vår på tvers av konsoll, PC og simulering. Vi følte at det ville være best å bruke tid og ressurser på å fokusere på ett enkelt varemerke og skape en rekke produkter som betyr mest for spillere.

Selv om vi legger ned ROCCAT-varemerket, vil mange av de ikoniske produktseriene, som Vulcan, Kone, Burst og Sense, bli videreført under Turtle Beach-varemerket. Vårt engasjement for PC-produkter er like sterkt som alltid, og vi har flere banebrytende nye produkter på trappene, i tillegg til Turtle Beach-merkede versjoner av populære eksisterende ROCCAT-produkter."

Det tilføyes at Roccats sosiale mediekanaler vil bli omdøpt til Turtle Beach PC, og at programvaren Swarm fortsatt vil fungere og faktisk få en ny versjon under navnet Swarm II i løpet av våren for den nye serien av PC-fokuserte Turtle Beach -systemer.