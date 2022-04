Turtle Beach sitt nye trådløse gamingheadset fungerer til nesten alt

HQ

Turtle Beach har annonsert deres nye Stealth 700 Gen 2 MAX-headset. Dette er en oppgradert og forbedret versjon av Stealth 700 Gen 2 (Eiriks anmeldelse) som i tillegg til å være spesielt designet for Xbox nå også fungerer knirkefritt på PlayStation, Switch, PC/Mac samt kompatible iOS og Android-enheter via enten Bluetooth eller en trådløs 2.4Ghz trådløs dongle. I tillegg har batteriet blitt oppgradert og gir deg nå 40+ timers spilletid (som er en dobling fra forrige modell), der bare 15 minutters oppladning, via USB-C vel og merke, gir deg over åtte timers spilletid.

Prisen ligger på 2099 kroner, som er omtrent 500 kroner mer enn den originale varianten, men absolutt verdt det om du spiller på flere og andre plattformer enn Xbox. Det blir tilgjengelig i fargene Svart og Cobalt Blue (som for øvrig ser ganske fet ut!), og det kan forhåndsbestilles nå hos utvalgte forhandlere med lansering 8. mai.

Mer informasjon finner du her.