Turtle Rock deler flere detaljer om Back 4 Bloods PvP-modus, roguelike-elementer og mer

Tidligere denne uka fikk vi muligheten til å delta på en eksklusiv pressebriefing for å lære mer om Back 4 Blood, det kommende zombieskytespillet med fokus på samarbeid fra Turtle Rock. Her fikk vi ta en nærmere kikk på spillets roguelike-elementer, PvP-flerspillerdelen og de spillbare rollefigurene.

En ting som ble understreket under briefingen var hvordan teamet har jobbet hardt med å gi Back 4 Blood en massiv gjenspillbarhetsverdi. I likhet med Left 4 Dead har spillet en mekanikk kalt The Game Director, og denne velger ut flere kort som endrer spillets natur og regler før man hopper ut i kamp. Ett av disse kortene gir tettere tåke og senker sikten, mens et annet øker vanskelighetsgraden ved å gjøre zombiehordene du skal kjempe mot større og tøffere. Plasseringen av våpen og ammunisjon er også alltid tilfeldig, slik at du ikke kan lene deg tilbake på den samme gamle strategien for hver økt.

PvP-modusen fikk også litt oppmerksomhet under briefingen, og den gir veldig sterke assosiasjoner til hvordan det var å spille Left 4 Dead 2. Her skal en gruppe spillere spille som en spesiell type zombier, mens den andre gruppen skal spille som mennesker som forsøker å meie dem ned. Vi fikk et kjapt glimt av noen av zombietypene. En var over to og en halv meter høy og kunne komme med ekstremt ødeleggende slag ved å slå armene ned som en rivningskule, mens en annen kunne kaste seg over spillerne fra betydelig avstand med de fire armene sine. Hver av gruppene har sine egne spesifikke våpen, evner og spesialiteter, noe vi tipper vil være med på å jevne ut oddsen for alle involverte og skape en mer balansert kamp.

De gikk ikke særlig i detalj når det gjaldt dette, men spillet ser også ut til å kunne tilby et bredt spekter av våpen og våpenklasser der styrker og sjeldenhet er organisert i form av en stjernerangering. Disse kan videre bli styrket med ekstrautstyr som man også kan finne på kartet. Man kan også øke sjansen for å finne skytevåpen, kastevåpen og annet utstyr ytterligere ved å spille et relevant kort mens man er i trygge områder før man går videre til neste område.

Sørg for å stikke innom oss senere når vi er klare for vårt førsteinntrykk av Back 4 Blood etter den lukkede alfatesten. Lanseringen av Back 4 Blood er planlagt til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S den 22. juni 2021.