Turtles: The Last Ronin får et God of War-inspirert spill

Paramount Global har nettopp avslørt spennende nyheter for fans av IDWs kritikerroste grafiske roman, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Dette er en gripende historie om den eneste overlevende Ninja Turtle på et oppdrag for å søke hevn da de andre medlemmene av gruppen ble drept av Foot Clan. Den siste ninjaskilpadden har alle fire av gruppens signaturvåpen, noe som forhåpentligvis vil føre til litt variert action.

Med sin oppslukende historiefortelling, fantastiske grafikk og intense actionsekvenser har The Last Ronin fanget hjertene til fans over hele verden. Nå er en kommende videospilltilpasning bekreftet, som fortsatt er i en tidlig fase av utviklingen. Selv om tittelen sannsynligvis ikke vil bli vist på flere år (og ingen plattformer eller utvikler har blitt annonsert) blir God of War: Ragnarök nevnt som en inspirasjonskilde.

Vi ser virkelig frem til å se hvordan denne mørkere, mer modne historien vil bli tilpasset som et videospill, og vi kommer tilbake når vi vet mer om det.

Takk Polygon